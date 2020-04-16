"По оперативным данным за первые две недели апреля пассажиропоток уменьшился на 89%, средняя занятость пассажирских кресел составила 31%. В начале текущей недели (13.04.2020 г.) снижение пассажиропотока составляет уже 95%, а средняя занятость пассажирских кресел составляет 21%", — говорится в сообщении ассоциации.

Международные воздушные перевозки, которые раньше позволяли частично компенсировать традиционно убыточные внутренние, практически остановлены — выполняются только единичные рейсы по репатриации на родину российских граждан. Убыточность внутренних перевозок, "с учетом выше приведенных показателей, прогрессирует высокими темпами", отмечает АЭВТ.

Официальную статистику авиаперевозок ежемесячно публикует Росавиация. В марте 2020 г., согласно оперативным данным ведомства, авиакомпании РФ снизили перевозки на 26,6%. Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" обслужила 1,8 млн пассажиров, "просев" на 41,5% г/г. Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" обеспечила доставку 748 тыс. пассажиров (+3%), "Россия" — 415,1 тыс. (-41,7%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 494,9 тыс. человек (-25,4%). Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) уменьшился на 22,1%, до 999,6 тыс. человек.