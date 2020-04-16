"Протоколы будут составляться по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, предусматривающей административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на граждан", — сказал Гоцанюк на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в четверг.

По его словам, сотрудники крымского линейного управления МВД начнут с четверга составлять протоколы на территории аэропорта и вокзала в Симферополе. Материалы будут направлять по месту регистрации нарушителей, штрафы составят до 30 тыс. рублей.

Заместитель начальника полиции МВД по республике Александр Смаглин сообщил, что за прошедшие день, когда ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму, составлено 208 протоколов. Штрафы для физических лиц составляют 4 тыс. рублей.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля. До конца месяца запрещена работа порядка 70% предприятий, части магазинов, всех кафе, бассейнов, спортзалов, салонов красоты, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 3,5 тыс. человек, на карантине в больницах — порядка 120 пациентов. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 37 жителей республики и восьми севастопольцев, 18 из них уже выздоровели.