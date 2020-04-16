"Полиция в штате Керала завела дело против 16 иностранных туристов, среди которых граждане России, Великобритании, Канады и Франции, за нарушение карантина. Также предъявлены обвинения пяти отелям на курорте Ковалам, где проживали путешественники, поскольку они не проконтролировали соблюдение правил изоляции", — пишет издание.

Как отмечает газета, рано утром группа туристов решила поплавать в море, их заметили спасатели. Иностранцев немедленно попросили выйти из воды и вернуться в свои гостиницы.

По словам полиции, для расследования дела против туристов собираются записи с камер видеонаблюдения в отелях, чтобы определить, как часто они нарушали режим.

"В свою очередь, отельеры выразили обеспокоенность жесткими мерами правоохранительных органов в отношении иностранных граждан. По их мнению, подобные санкции пагубно повлияют на восстановление туротрасли штата после окончания пандемии коронавируса. Кроме того, как заявили предприниматели, несколько туристов не нарушали правила изоляции", — пишет Times of India.

Между тем, чиновники в туротрасли утверждают, что полиция должна принимать любые законные меры для нарушителей карантина.

Как сообщает газета, за нарушение режима изоляции туристы будут наказаны в соответствии с законом о борьбе со стихийными бедствиями, им может грозить тюремный срок до одного года и штраф.

Ковалам – один из популярных курортов в Индии, известный своими многочисленными аювердичискими клиниками и йога-центрами.