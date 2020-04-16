"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 3448 в 78 регионах", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

При этом в Москве 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16 тыс. 146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 — в Санкт-Петербурге.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах", — говорится в сообщении штаба.

При этом за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 318 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 2 304.

По данным штаба, 189 новых выздоровевших в Москве, 16 — в Московской области, 15 — в Санкт-Петербурге, 11 — в Брянской области, девять — в Челябинской области, восемь — в Вологодской области, по семь — в Свердловской и Липецкой областях, по шесть — в Тверской, Оренбургской областях и Ханты-Мансийском АО, пять — в Коми, четыре — в Орловской области.

По трое человек выписано в Пермском крае, Калужской и Новосибирской областях и Адыгее. По двое выздоровевших в Тульской, Курской, Калининградской, Курганской областях, Северной Осетии и Крыму. По одному выписанному — в Мурманской, Воронежской, Кемеровской, Иркутской областях и Бурятии.

Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, выросло в России за сутки на 34 — до 232. По 7 летальных исходов зафиксировано в Москве и Московской области, по три — во Владимирской области и Дагестане, по два — в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской области, по одному — в Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Адыгее, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Белгородской областях.