"Ежегодная выручка санаторно-курортного комплекса составляет примерно 5 млрд рублей. За два месяца простоя где-то 1,5 млрд рублей тех денег, которые он мог бы получить, недополучит. Это очень серьезный удар по отрасли", — отметил губернатор.

Регион направил в правительство РФ предложения о необходимой поддержке санаториев.

"Отрасль, безусловно, нужно сохранять", — сказал Томенко, уточнив, что сегодня пустуют тысячи мест.

В пятницу губернатор намерен провести совещание с участниками курортной отрасли края.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в холдинге, что холдинг "Курорт Белокуриха" после введенного запрета на бронирование и прием гостей до 1 июня законсервировал санатории, рассчитывает на восстановление работы в летний сезон. Планы по выручке и чистой прибыли на 2020 год будут пересмотрены в меньшую сторону с учетом двухмесячного простоя. При этом представитель холдинга отметил, что на данный момент компания не готова озвучить предполагаемые потери.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2019 года АО "Курорт Белокуриха" получило 1 млрд 559 млн рублей выручки и 50,5 млн рублей чистой прибыли.

Сообщалось также, что 27 марта губернатор подписал указ о приостановке бронирования и приема гостей в курорте Белокуриха до 1 июня. Кроме того, согласно решению правительства края, с 1 апреля курорт прекратил оказание медицинских услуг.

По данным на утро 16 апреля в Алтайском крае зафиксировано 48 случаев заболевания COVID-19.