В сообщении на сайте дипмиссии говорится, что 18 апреля запланированы рейсы авиакомпании S7 Airlines по маршруту Бангкок – Владивосток (ориентировочное время вылета – 11:45) и "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок – Иркутск (дозаправка) – Екатеринбург (ориентировочное время вылета – 15:40). На 19 апреля планируется рейс S7 Airlines по маршруту Бангкок – Новосибирск (ориентировочное время вылета – 11:25).

Посольство подчеркивает, что информация о вылетах предварительная, и за ее обновлениями необходимо следить на сайте посольства и авиакомпаний.

"К перевозке принимаются только граждане России, которые проживают в соответствующих субъектах РФ. Зарегистрироваться на рейс необходимо на портале "Госуслуги", — говорится в сообщении.

Как сообщили дипломаты, для проезда в аэропорт Суварнабхуми необходимо иметь при себе распечатанное письмо посольства, вписав в него свои имя, фамилию (латиницей, как в загранпаспорте) и номер загранпаспорта.