"Речь идет о предоставлении предпринимателям льгот при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности", — сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, подписанному губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, с 1 апреля по 30 июня 2020 г. от уплаты аренды освободят малый и средний бизнес, который работает в отраслях наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции.

"Это сферы деятельности в области туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, транспортных перевозок, предоставления бытовых услуг, физкультуры и спорта, дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений", — говорится в сообщении.

Для остальных предпринимателей предусмотрено право на отсрочку арендных платежей.

"Малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность в иных отраслях, имеет право на отсрочку арендных платежей в период с 13 февраля по 1 октября 2020 г. Рассчитаться бизнесмены смогут поэтапно, равными долями, начиная с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г.", — отмечает пресс-служба.

Однако, если договором аренды предусматривается оплата коммунальных платежей, их нужно оплачивать своевременно.

Льготы доступны для организаций и предпринимателей, включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ 15 апреля предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей безвозмездную финансовую помощь от государства на неотложные цели, в том числе выплату зарплат в апреле-мае.

"Прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", — сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, "эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае".