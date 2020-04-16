"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно также, как и туристы, вернувшиеся из-за границы", — сообщил глава региона на своей странице в инстаграме.

По его словам, в таких случаях прибывающие в Свердловскую область из перечисленных регионов должны самоизолироваться дома на две недели, сообщив о своем прибытии на региональную горячую линию, а при появлении симптомов заражения — вызвать врача.

"Некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми. Это недопустимо, так как очень сильно влияет на распространение новой инфекции", — пояснил губернатор свое решение.

Также, по его словам, к городам с наиболее строгими ограничительными мерами в регионе причислен Красноуфимск.

"Это связано, в частности, с появлением в больнице этого города случаев коронавируса", — подчеркнул губернатор.

В среду сообщалось о 105 случаях коронавируса в Свердловской области, 44 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.