"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером. В ноябре в Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" (в части правового регулирования функционирования единой информационной системы электронных путевок). Законопроект предусматривает запрет на реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и установление административной ответственности за его нарушение. Также оператор системы взимает с туроператора плату за создание каждой электронной путевки, ее размер пока не определен.

"Обращение к Вячеславу Володину подписали президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Юрий Барзыкин и руководитель комиссии по туриндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Шпилько. В нем говорится, что рассмотрение законопроекта в нынешней ситуации крайне несвоевременно, так как туристический рынок находится в состоянии полного коллапса. Туроператорская и турагентская деятельность прекращена, загрузка гостиниц упала ниже 5%, отели и санатории на курортах закрыты. Нечем платить зарплату, не говоря уже о налогах и возврате кредитов. Начались массовые увольнения", — рассказала Тюрина.

По ее словам, в документе подчеркивается, что даже в случае прекращения эпидемии коронавируса и выхода из связанного с ней экономического кризиса восстановление туристического рынка займет еще не менее двух лет.

"Авторы обращения подчеркивают, что электронная путевка вводится с целью повышения защиты прав потребителей туруслуг, а также обеспечения "эффективного функционирования механизмов экономической ответственности туроператоров". То есть, речь идет о функциях государственного регулирования, реализация которых должна обеспечиваться за счет средств бюджета Российской Федерации", — рассказала Тюрина.

1 апреля Ростуризм заявил, что предлагает перенести рассмотрение законопроекта, так как он вводит дополнительную финансовую и административную нагрузку на отрасль.

В АО "Национальные туристические технологии" порталу "Интерфакс-Туризм" ранее сообщили, что доработка и ввод в эксплуатацию системы "Электронная путевка" будут завершены в апреле-мае 2020 года. Сейчас компания занимается аттестацией системы в качестве государственной информационной системы (ГИС), соответствующие документы проходят согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. После ее завершение она планирует начать эксплуатацию в тестовом режиме.