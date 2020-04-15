"В соответствии с распоряжением правительства РФ туроператор направляет уведомление в срок до 15 апреля, но в связи с указом президента РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 15 апреля совпадает с нерабочим днем. Таким образом, срок представления уведомления переносится на 6 мая", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Ростуризме, срок перечисления доли ежегодного взноса в фонды персональной ответственности в первом квартале 2020 года также переносится на 6 мая. За второй и последующие кварталы туроператор осуществляет уплаты взноса в соответствии с ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

"Если туроператор не использовал средства из ФПО для выплат туристам, то ему предоставляется отсрочка уплаты ежегодного взноса за 2020 год до 15 апреля 2021 года", — добавили в ведомстве.

Правительство РФ 8 апреля утвердило правила возврата туристам средств за аннулированные из-за коронавируса туры из фондов персональной ответственности туроператоров.

Ранее сообщалось, что лишь 19 небольших туроператоров обратились в "Турпомощь" с заявлениями о желании возвращать деньги за отмененные туры клиентам из своих фондов. Все крупные компании отказались от этой возможности. Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, такая ситуация связана с тем, что при использовании средства фондов для расчетов с туристами туроператоры должны их пополнить, а из-за отсутствия новых продаж сделать это сейчас невозможно. Кроме того, в соответствии с утвержденными правилами возврата туристам придется ждать не менее восьми месяцев.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), более 200 тыс. россиян приобрели организованные туры по России и за рубеж до 27 марта и не смогли ими воспользоваться из-за пандемии коронавируса.