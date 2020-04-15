"Программа "Лыжи мечты" успешно работает на курорте "Роза Хутор" с 2017 года. Руководство курорта предоставляет всем участникам программы и их сопровождающим бесплатные ски-пассы, а наш оператор "Rider`s school" бесплатно дает напрокат оборудование", — сказала агентству "Интерфакс-Юг" основатель программы терапевтического спорта "Лыжи мечты" Наталья Белоголовцева в среду.

Она отметила, что ежегодно количество детей программы терапевтического спорта "Лыжи мечты" увеличивается за счет возможности благотворительной поддержки.

"Если в позапрошлом году участниками программы в Сочи на курорте "Роза Хутор" были 70 детей, в прошлом — 100, то уже в этом году — 135 из 40 регионов страны", — подчеркнула основательница программы.

По ее словам, в прошедшем сезоне 65 % занятий были оплачены за счет средств, собранных в рамках традиционного благотворительного матча с участием звезд отечественного хоккея в Ледовом дворце "Роза Хутор". Он проходит на курорте каждый год.

"Итоговая сумма от продажи билетов составила более миллиона рублей, ее за счет собственных средств удвоил президент компании "Норникель" Владимир Потанин. В итоге почти 2,4 млн рублей было передано для реализации программы", — рассказала Белоголовцева.

По ее словам, занятия горными лыжами сегодня являются одним из самых эффективных способов реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря им происходит пассивная мобилизация позвоночника, активизируется недооцененная мышечная память и перестраиваются ментальные связи. В итоге даже дети с церебральным параличом сложной формы со временем как правило начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Больших успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха.

"Одной из новинок предстоящего летнего сезона программы "Лыжи мечты" должен стать и "морской" лагерь. Во время смены участников ждут занятия на сап-серфах, байдарках и каяках. Затем создатели "Лыжи мечты" планируют сконцентрировать опыт инклюзивных лагерных смен и оформить его в бесплатную социальную франшизу для всех желающих", отметила Белоголовцева.

Она также добавила, что терапевтическая программа "Лыжи мечты" работает в 36 регионах страны, открыто 100 спортивных центров.