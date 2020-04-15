Как подчеркивается в письме, с которым ознакомился портал "Интерфакс-Туризм", падение объема продаж в туротрасли достигло уровня 90-100%, а ее доходы в первом полугодии 2020 года сократятся на 1,5 трлн рублей. В связи с этим Ростуризм в дополнение к уже принятым мерам поддержки предлагает новый пакет мер, разработанных совместно с представителями экспертных и предпринимательских сообществ.

Среди них – социальная поддержка предприятий гостинично-туристской отрасли: Ростуризм предлагает предоставить работодателю право объявления простоя предприятия по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой в размере не более одной трети от средней заработной платы (без увольнения персонала), а также выплачивать ежемесячное пособие сотрудникам, которых работодатель отправил в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты на период от 12 недель.

Предлагается предоставить возможность предприятиям получить целевой беспроцентный кредит для выплаты заработных плат работникам и для покрытия базовых коммунальных расходов на период до 36 месяцев с отсрочкой уплаты основного долга на вторую половину срока кредитования (без залогов и по облегченной процедуре), а также право сокращать в 2020 г. сотрудников с соответствующим уведомлением за 15 дней с выплатой заработной платы за отработанный период (в случае, если данная мера поможет избежать банкротства предприятия).

Среди предлагаемых налоговых послаблений – отмена начисления социальных выплат с фонда оплаты труда на период от шести месяцев и НДФЛ на зарплаты сотрудников в период простоя предприятия, отмена либо снижение ставки региональных налогов на имущество и землю для средств размещения, рекреационных комплексов, объектов эко-отдыха и курортов в 2020 году.

Ростуризм также предлагает снизить ставки налога по упрощенной системе налогообложения, установить отсрочки по уплате НДС и ранее возникшего налога на прибыль, исключить государственные субсидии, получаемые предприятиями отрасли, из налоговой базы при расчете налога на прибыль.

Для инвесторов гостинично-туристской отрасли ведомство предлагает утвердить комплекс мер по льготному рефинансированию кредитов с погашением большей части процентов по кредиту за счет государства в срок от шести месяцев и переносу основного долга (тела долга) на конец периода выплаты кредита без требований по предоставлению дополнительного обеспечения.

Для турагентств предлагается ограничить или отменить ставку эквайринга, возникающую при возврате средств туристу.

Для предприятий гостиничной и туристской отрасли, арендующих государственное имущество, Ростуризм предлагает установить амнистию по аренде на год.

Также предлагается установить мораторий на принудительное банкротство для всех субъектов гостинично-туристского бизнеса и мораторий на проверки всех предприятий, за исключением проверок по вопросам, несущим риски для жизни и здоровья граждан.

Ростуризм включил в свои предложения и мораторий на утверждение любых мер по дополнительному регулированию отрасли туризма и смежных с ней секторов экономики до конца 2021 г. Речь идет об электронной путевке, гостиничном сборе, нормативах по транспорту для перевозки детских туристических групп.

Для туроператоров, турагентов и гостиниц ведомство предлагает ввести возможность заключать депозитные дополнительные соглашения на сумму, эквивалентную стоимости несостоявшейся поездки, с условием возможности использования тура до конца 2021 г.

Среди предлагаемых мер также увеличение объема субсидии на привлечение в Россию иностранных туристов и возможность бесплатного продления виз тем иностранным туристам, которые не смогли посетить Россию из-за коронавируса.

В пресс-службе Ростуризма "Интерфаксу" подлинность письма подтвердили, но комментировать отказались.

Практически все упомянутые в письме ведомства меры ранее предлагались общественными объединениями в сфере туризма и отдельными туркомпаниями.