"За 10 дней лесных пожаров в районе Чернобыля была уничтожена треть туристических достопримечательностей. В 30-километровой зоне отчуждения полностью сгорели несколько заброшенных деревень, на их месте остались только печи и угли. Самая большая потеря – бывший советский молодежный лагерь "Изумрудное", деревянные домики в лесу. В этом лагере жили первые ликвидаторы чернобыльской катастрофы 1986 года", — пишет портал.



Основные объекты в Чернобыле не пострадали. Огонь не затронул АЭС и город Припять. Наибольший урон пожар нанес экосистеме и животным – медведям, рысям, лисам и даже лошадям Пржевальского, которые поселились в Чернобыльской зоне после ухода людей.



Пожары в Чернобыле начались 4 апреля и стихли после проливных дождей 14 апреля. Тем не менее, во вторник в зоне отчуждения все еще работали более 500 пожарных, 124 машины и несколько вертолетов. Крупные масштабы пожар приобрел из-за бесснежной и аномально теплой зимы на Украине. В качестве его причин рассматривается поджог.



Авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Она расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.



Выведенная из эксплуатации электростанция и окружающая ее зона стали магнитом для туристов-экстремалов после того, как были открыты в 2011 году. Еще больше туристов решили приехать сюда после выхода в 2019 году популярного сериала "Чернобыль" телеканала HBO.



В прошлом году Чернобыль посетили 124 тыс. туристов, из них 35% приехали после просмотра сериала.