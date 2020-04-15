Как сообщается в письме, текст которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", в результате резкого сокращения потребительского спроса на туристские услуги, а также вследствие реализации карантинных мероприятий и ограничения деятельности предприятий гостинично-туристской отрасли, падение объемов продаж в сфере туризма РФ достигло уровня 90-100%.

"Как следствие, общий объем недополученных доходов отрасли туризма в РФ составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 г., включая доходы гостиниц, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха и пансионатов, предприятий, предоставляющих услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, доходы туроператоров и турагентств, а также авто-, авиа-, ж/д, круизных и иных видов туристских перевозок", — говорится в письме.

В Ростуризме рассчитывают, что предлагаемые меры государственной поддержки, разработанные совместно с представителями органов государственной власти субъектов РФ, экспертных, профессиональных и предпринимательских сообществ в сфере туризма, позволят снизить негативное влияние кризиса на отрасль и минимизировать возможные масштабные отрицательные социальные эффекты в виде роста безработицы и падения доходов граждан.

В пресс-службе Ростуризма подлинность письма подтвердили, но комментировать служебную переписку отказались.