"По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности", — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%", — отметил он.

По словам мэра, также достигнута договоренность со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы.

"Мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга", — уточнил Собянин.