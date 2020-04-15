"Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций", — сообщил Собянин в среду на своем сайте.

Он уточнил, что в общей сложности отсрочку получат 300 организаций.

Кроме того, арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%, добавил мэр. "По нашим оценкам, эта мера поможет порядка 1,4 тысяч гостиниц", — сообщил Собянин.

Также, как сообщил мэр столицы, компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела. Такую помощь получит порядка 2,6 тысяч организаций.

Согласно постановлению мэра Москвы, в список организаций, которые получат отсрочку уплаты авансовых платежей до 31 декабря, включены организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга и развлечений, демонстрации кинофильмов, предоставления гостиничных услуг, дополнительного образования, санаторно-курортного лечения, организации конференций и выставок и организации по оказанию бытовых услуг населению.