"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, в первую очередь, затронула отели и туристический рынок в Москве. Бизнес гостиниц, хостелов и объектов туристического жилья практически остановился. В связи со сложившейся в мире чрезвычайной ситуацией мы обращаемся с просьбой оказать следующие меры поддержки партнерам в России: снизить размер ранее установленной комиссии за бронирования на 50% на все новые брони, полученные на период с 1 апреля по 30 июня. Отсрочить платежи по счетам, полученным после 1 апреля, на полгода", — говорится в письме, текст которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Как отмечается в обращении, практически все бронирования на период апрель-май в отелях были отменены, а средства за них возвращены клиентам. При этом, согласно рекомендациям Booking.com, гостям возвращали деньги даже по невозвратным тарифам.

По словам главы РГА Геннадия Ламшина, вопрос снижения комиссий для отельеров уже три года обсуждается с Booking.com.

"Из-за пандемии коронавируса гостиничный бизнес оказался среди 22 наиболее пострадавших отраслей. В среднем, загрузка отелей сейчас по России составляет 3-5%, я бы вообще сказал, что от нуля до 7%. Некоторые гостиницы закрыты: как только съехал последний постоялец, они приостанавливают работу. А налоги все равно платить надо, коммунальные платежи, аренду. Поэтому сейчас гостиничный бизнес будет таять на глазах. И помощи от правительства практически нет. Поэтому мы ищем способы снизить фискальную нагрузку на отели", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Как отметил Ламшин, правительство РФ рекомендует банкам и международным корпорациям оказать помощь малому и среднему бизнесу, предлагает отсрочки по неналоговым платежам, субсидии, однако эти меры не слишком эффективны, ведь доходы отельеров приближаются к нулю. "Накопятся такие долги, что они будут вынуждены уходить с рынка, отсрочки по платежам только оттягивают момент банкротства. Государство не идет на списание долгов, а это могло бы быть наиболее эффективной мерой", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что после пандемии гостиничный бизнес может сократиться на треть, а возможно и больше, ведь помощи отелям нет. "Во время кризиса 2008 года вся Европа приняла закон о снижении НДС в среднем до 10%. Кризис прошел, а процент повышать не стали. А в России приняли закон о 20% НДС, напоминаю. И не важно, что это уничтожает бизнес. Фискальная нагрузка очень велика и доходы отельеров падают", — напомнил он.

По мнению Ламшина, снижение комиссий для отельеров со стороны Booking.com позитивно скажется на имидже сервиса онлайн-бронирования. "Компания проявит себя как более надежный и понимающий партнер, с которой захотят сотрудничать еще больше объектов размещения", — заключил он.

Как сообщалось, в России на сервис Booking.com, который входит в американский Booking Holdings, приходится около 70% всего объема онлайн-бронирований отелей и других средств размещения. В начале апреля сервис сообщил о снижении оборота на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года.