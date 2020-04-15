"На сегодняшнюю дату на "горячую линию" поступило почти 9 тыс. обращений, из них 23% — это обращения, связанные с вопросом об авиакомпании Utair, в том числе по невозвратным билетам", — заявила руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева на совещании с губернатором региона Натальей Комаровой в среду.

Как отметила Соловьева, Utair, отказывая пассажирам в возврате денег, ссылается на ст.108 федеральных авиационных правил, указывая, что отказ от поездки не является вынужденным. По мнению Роспотребнадзора в данном вопросе нужно исходить из ст.451 Гражданского кодекса, согласно которой расторжение договора реализации перевозки возможно в связи с изменением обстоятельств.

Гендиректор Utair Андрей Мартиросов на совещании заявил, что у авиакомпании нет "ни возможности, ни соответствующих экономических средств" для возврата денег до тех пор, пока соответствующее решение не будет принято на федеральном уровне.

Соловьева подчеркнула, что люди, покупающие билеты по невозвратным тарифам, наверняка не могут себе позволить приобрести более дорогие билеты и поэтому нуждаются в индивидуальном подходе.

"Считаем, что, раз это происходит, вопрос не решен, остается (. . .) судебное урегулирование спора. (. . .) Суд будет решать, как распределить справедливо ущерб и расходы между двумя сторонами, либо по пути коллективного иска", — сказала она.

Мартиросов же поинтересовался на совещании, почему в поле зрения Роспотребнадзора оказалась лишь Utair. "У меня вопрос такой: Роспотребнадзор только авиакомпанией Utair занимается? Потому что, я так понимаю, мы, во всяком случае, возвратные билеты возвращаем, а очень многие компании и этого не делают", — заметил он.

Сам Utair, по словам Мартиросова, вернул пассажирам порядка 200 млн рублей за 30% билетов на отмененные рейсы. "Надо сказать, что эти 200 млн рублей — очень высокий, мягко скажем, по отраслевым меркам уровень", — добавил он.

Губернатор ХМАО Комарова парировала, что внимание уделяется той компании, на которую пожаловались потребители. "И прошу только так и расценивать. Плановые проверки запрещены, внеплановые по обращению граждан соответствующим образом реализовываются", — добавила она.

Ранее сообщалось, что Utair из-за падения объема пассажирских перевозок вывела из оборота порядка половины своих самолетов.