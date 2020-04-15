"Прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркнул, дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", — сказал он в ходе совещания с членами правительства в среду.

Как пояснил президент, "эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае".

"Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц", — продолжил он.

Путин подчеркнул, что "обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки".

"Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая", — сказал он.

По словам главы государства, "единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

"И если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет государства, начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне", — сказал он.