"Мы знаем, что сейчас существует два типа родителей: те, кому очень нужно поработать удаленно, и те, кто может уделить все свое время детям, но ищет новые идеи для игр и развлечений. Теперь программы развивающего отдыха доступны в дистанционном формате. Педагоги вместе со своими детьми подготовили забавные видео с развлечениями и играми", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Coral Travel.

В компании отметили, что такой формат поможет родителям спокойно поработать, пока дети путешествуют по "Реке времени" вместе с педагогами, или присоединиться к ним. Программу мероприятий можно посмотреть в Instagram @sunfamilyclub, а также в соцсетях Coral Travel.



Sun Family Club – концепция семейного отдыха, в рамках которой родители отдыхают на курорте, а дети в это время играют и занимаются с профессиональными педагогами. Существует уже 11 лет, отели с детскими клубами находятся в Турции, России, Греции, Тунисе, Испании, ОАЭ, Таиланде и других странах.