"Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair подписали соответствующее письмо в правительство, сейчас оно будет рассматриваться. Мы ожидаем достаточно оперативного решения по этому вопросу", — сказал Мартиросов на совещании с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

Он при этом констатировал, что сейчас возврат денег "крупнейшими авиакомпаниями не идет даже по тем тарифам, которые являются возвратными".

"Естественно, эта ситуация для нас важна, мы понимаем, что она возникла не по желанию и не по вине пассажиров. Но мы считаем, что до выработки решения на федеральном уровне мы не имеем ни возможности, ни экономических средств, вопреки условиям тарифа, осуществить этот возврат сейчас", — сказал CEO Utair.

Как сообщалось, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входит, в том числе Utair, предложила ввести в правовое поле норму, которая позволит авиакомпаниям вместо возврата денег за отмененный рейс зачислять их на депозит клиента в счет будущих полетов. Письмо с таким предложением АЭВТ направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. В условиях ограничений из-за COVID-19 "наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов", отмечала АЭВТ. При этом большинство авиакомпаний сейчас тратят "больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки".

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. При этом некоторые из них стали предлагать пассажирам вместо возврата денег сертификаты на перелеты в будущем, среди них — S7, "Уральские авиалинии". Авиакомпания "Победа", приостановившая все рейсы с апреля по июнь, также сообщала, что вернет деньги на счет в личном кабинете для возможности потратить их в течение года.

Одной из немногих авиакомпаний, которая возвращала деньги, а не ваучеры, до недавнего времени оставался "Аэрофлот". Но на прошлой неделе и тот остановил процедуру возврата по билетам своим дистрибьюторам, сообщал порталу "Интерфакс-Туризм" источник в авиаотрасли. До этого в Ассоциации туроператоров России заявляли, что "Аэрофлот" технически закрыл возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты. В пресс-службе перевозчика это не комментировали.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 6 апреля дала авиакомпаниям разъяснения о признании ваучеров вместо возврата денег законной формой взаимодействия клиентами и призвала авиавласти всех стран сделать то же самое. Зарубежные авиакомпании и до этого в основном предлагали ваучеры, в том числе British Airways, Lufthansa, Wizz Air, KLM.