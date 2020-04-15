"Прибыв на место, пограничники оказали первую помощь 23-летнему мужчине — уроженцу Санкт-Петербурга, который получил травму головы при камнепаде. Пострадавший был транспортирован спасателями на равнину и передан "скорой помощи". Медики оценили его состояние как средней тяжести", — говорится в сообщении.

О происшествии сообщил товарищ пострадавшего альпиниста, который совершал с ним восхождение на Казбек. Данная альпинистская группа не была зарегистрирована в МЧС.

Всего к спасательной операции от МЧС привлекались 13 человек и 2 единицы техники.