"Этот проект направлен на развитие и продвижение внутреннего туризма. Туристы получают баллы при посещении туристско-информационных центров и музеев России. При достижении определенного количества баллов они получают призы – ваучеры на размещение в гостиницах России, различные сувениры. Мы запустили проект на прошлой неделе и уже около 7 тыс. россиян зарегистрировались в нем", — рассказал он.

Как отметил Ушаков, электронный паспорт туриста привязывается к мобильному телефону и доступен для пользователей в социальных сетях и мессенджерах – Telegram, Facebook, Viber и "ВКонтакте". Помимо того, что он позволяет накапливать баллы во время путешествий, туристы могут получить ответ на любой интересующий вопрос об отдыхе в России. Все баллы, накопленные за время акции, останутся на счете электронного паспорта до конца 2021 года, участники смогут воспользоваться ими в будущих путешествиях по России.

"В связи с распространением коронавируса и полной остановкой туризма мы понимаем, что как только пойдет послабление режима, во всех странах будет активно развиваться внутренний туризм. Поэтому мы перед запуском перепрофилировали проект, добавив в него познавательные викторины о регионах-участниках, которых около 40, среди них – Казань, Воронеж, Петербург, Калининград и другие. За правильные ответы пользователи получают баллы. Кроме того, в условиях карантина мы информируем о том, какие музеи можно посетить онлайн", — пояснил он.

По словам Ушакова, помимо туристско-информационных центров присоединиться к "Электронному паспорту туриста" планируют две авиакомпании, этот вопрос находится на стадии переговоров.

Проект реализуется партнерством ТИЦ совместно с региональными туристско-информационными центрами при информационной поддержке Ростуризма.