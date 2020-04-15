Фото: СК РФ

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, командир судна, следовавшего сообщением Москва — Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево".

"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, "позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего".

"В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию", — заявили в СК.

Там отметили, что по данным бортовых регистраторов разбившегося судна, во время полета "самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота".

"Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна", — говорится в сообщении.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа, добавили в пресс-службе.