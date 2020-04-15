Компания изучила 60 самых посещаемых в 2019 году веб-сайтов в России и выяснила, сайты каких брендов наиболее удобны для использования на мобильных устройствах для российских пользователей. Среди них оказались сервисы для путешествий и туризма.

Согласно исследованию, самыми удобными для пользователей мобильными сайтами в сфере туризма стали Trivago (87%), Aviasales (85%), Airbnb (79%), Booking.com (79%) и портал авиакомпании S7 (74%).

"При этом самый удобный поиск — у Aviasales (88%), где, в частности, есть возможность использования сохраненных фильтров от предыдущих запросов. Самые информативные страницы продуктов — у авиакомпании S7 (91%). Так, при выборе билета клиент сразу видит информацию о допустимом количестве багажа и условия отмены. Сайт Booking.com признан самым удобным с точки зрения регистрации и оплаты (74%), а в категории "Мобильный дизайн" признан лучшим Tutu.ru (93%)", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Google.

Также были названы лучшие веб-сайты в других популярных категориях. В сфере финансов наиболее удобными оказались мобильные сайты банков "Тинькофф", "Райффайзенбанк" (по 91%), "РОСБАНК" (89%), "Сбербанк" (82%) и "ВТБ" (82%). В сфере покупок наиболее ориентированными на пользователей стали сайты брендов "Связной" и "ЛитРес" (по 83%), DNS (80%), "Беру" (80%) и Asos (80%).

"В 2020 году развитие и усовершенствование мобильных версий сайтов, особенно в части удобства использования, станет важным конкурентным преимуществом. Уже сейчас 85% российских пользователей используют смартфоны для выхода в интернет, при этом 61% выходят в сеть с этих устройств чаще, чем с планшета или компьютера", — заключили в Google.