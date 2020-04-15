"Выехать за границу в течение трех месяцев после снятия запрета на поездки готовы 32% туристов из Петербурга. Почти столько же, 31%, собираются совершить путешествие в первый месяц после открытия границ, а 21% — уже в первую неделю", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Согласно опросу, 9% петербургских туристов планируют поехать в зарубежные страны минимум через год после завершения карантина, еще 7% опрошенных отметили, что до 2021 года выезжать из России не собираются.

Также пассажиры рассказали, в какие страны отправятся в первую очередь.

"Эстония – приоритетный выбор у петербургских туристов для первой поездки после открытия границ. Сюда собираются более половины участников опроса. На втором месте Финляндия, которую отметил каждый пятый респондент. В Латвию поедут около 15% путешественников", — сообщили в Lux Express. Среди других стран были названы Литва, Польша и Швеция.

Lux Express Group — оператор международных автобусных экспресс-перевозок. Его основные направления — Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллинн, Рига, Вильнюс и Варшава.