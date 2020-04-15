Он отметил, что общий объем поддержки крупнейших предприятий, которые пострадали из-за вспышки коронавируса, достигнет 20 млрд евро.

"Что касается Air France, мы в ближайшие дни примем решение о помощи, формат которой мы сейчас обсуждаем с премьер-министром и президентом страны. Речь идет о нескольких днях, мы прекрасно понимаем, что самолеты Air France сейчас не летают", — отметил министр.

Бруно ле Мэр также заявил, что на поддержку экономики будет выделено около 110 млрд евро. В начале марте министр гооврил, что государство планировало выделить на эти цели 45 млрд евро.