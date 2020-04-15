По данным агентства, правительство ФРГ уже приняло решение, соответствующий документ в течение ближайших часов должен быть согласован Меркель и участниками заседания так называемого "коронавирусного" кабинета министров.

После этого в 14:00 (15:00 мск) в среду, как ожидается, канцлер обсудит документ с руководством федеральных земель и будет принято итоговое решение.

Агентство сообщает, что, скорее всего, решено будет продлить общественные ограничения, единственное возможное послабление — это поэтапное открытие школ.

По данным института Роберта Коха на 15 апреля, в Германии зафиксировано 127 тыс. 584 человека с коронавирусом, 3 тыс. 234 человека скончались.