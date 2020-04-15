"Решение властей о приостановке авиасообщения приняты в связи с пандемией коронавируса и направлены на защиту граждан. Все наши международные рейсы приостановлены до 20 мая 2020 года. Все внутренние рейсы были остановлены до 20 апреля", — цитирует газета Turkish Airlines.

Как отмечает издание, официального заявления от авиакомпании о возобновлении полетов еще не было, но на сайте Turkish Airlines уже есть в продаже билеты на рейсы из Стамбула в Москву, Санкт-Петербург на 20 мая.

Ранее открытие международного сообщения было назначено на 1 мая.

В начале апреля министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выразил надежду, что туристический сезон в стране возобновится в конце мая, во время мусульманского праздника Рамадан.