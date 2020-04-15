"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 3388 в 65 регионах", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

1774 новых случая отмечено в Москве, таким образом, общее число диагнозов в столице составляет по данным на среду 14 тыс. 776. В Московской области 272 новых заболевших, 137 — в Мурманской области, 130 — в Санкт-Петербурге, 108 — в Ленинградской области, 97 — в Коми, отмечается в сообщении штаба.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 24490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах", — говорится в сообщении.

Единственным регионом России, где пока не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, остается Республика Алтай, следует из данных штаба.

За сутки в России умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек. В Москве за минувшие сутки 11 смертей, трое умерших в Дагестане, по двое — в Московской, Псковской областях, Башкирии и Калмыкии, по одному — в Санкт-Петербурге, Пензенской, Тюменской, Белгородской, Астраханской областях и Бурятии.