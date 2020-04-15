"14 апреля из аэропорта Шереметьево доставили до дома 46 жителей Москвы и 45 жителей Мособласти для соблюдения двухнедельного карантина", — говорится в сообщении.

В перевозке пассажиров задействовали 12 автобусов, предоставленных ведомством.

Минтранс Московской области осуществляет перевозку до места жительства всех жителей столичного региона, прибывающих в аэропорт Шереметьево из зарубежных стран. Граждан соседних регионов также довозят до дома или мест обсервации.

Для работы подготовлено 40 автобусов, которые проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед и после поездок.