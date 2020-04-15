Это второй раунд привлечения средств компанией с начала распространения коронавируса COVID-19, вызвавшего коллапс индустрии путешествий, отмечает The Wall Street Journal.

При этом Airbnb не раскрыла параметры привлечения кредитования и имена инвесторов. По данным источников издания, кредит будет предоставлен сроком на пять лет под процентную ставку LIBOR+7,5%.

На прошлой неделе Airbnb получила $1 млрд от инвестиционных фондов Silver Lake и Sixth Street Partners. Источники сообщили, что стоимость привлечения средств составила LIBOR+10%.

По информации газеты, инвесторы получили варранты, которые могут быть конвертированы в акции Airbnb. Исходя из их стоимости в целом компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше показателя 2017 года, когда Airbnb привлекала финансирование в прошлый раз.

"Все действия, предпринятые нами за последние несколько недель, гарантируют, что Airbnb выйдет из шторма пандемии еще более сильной, независимо от того, как долго он продлится", — сказал соучредитель и исполнительный директор компании Брайан Чески.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.