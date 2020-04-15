"Очередная эвакуация российских граждан из Королевства Таиланд запланирована на субботу, 18 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на Родину бортом авиакомпании "Сибирь", выполняющей полет из Бангкока во Владивосток. Борт вмещает 200 пассажиров", — сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

В сообщении уточняется, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов определяется по факту формирования загрузки самолетов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

В течение 14 дней после прибытия во Владивосток всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин. Жители Приморья смогут находиться на самоизоляции дома. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.

Ранее сообщалось, что рейс Бангкок — Владивосток для вывоза из Таиланда россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, будет выполнен в среду авиакомпанией S7.

В воскресенье вывозными рейсами авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток и Хабаровск прибыли более 200 россиян.