Отмечается, что в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля.

"Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", как ожидается, выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани", — сообщили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что 13 апреля рейсами "Аэрофлота" из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека, 14 апреля на родину из Бангкока в Новосибирск вернулись 197 человек, в Иркутск — 156.

"Аэрофлот" выполнил рейс Анталья — Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа, на выходные. В Москву вернулись 146 человек", — добавили в Росавиации.