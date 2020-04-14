"Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением (заболевания). Почти 30% сейчас — это люди с бессимптомным течением", — сказала Попова.

"Эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области из общего количества выявленных инфицированных людей 52% — это были люди без нарушения состояния здоровья. Которые носят вирус, но не знали об этом, если бы мы не сделали им тестирование", — пояснила она.

Попова отметила, что сейчас эти люди соблюдают все необходимые правила, они изолированы. "Это самое важное, что мы должны сегодня делать — находиться дома и, при возможности, тестировать не только больных, тех, у кого есть клиника, но и тех, у кого клиники нет. Сегодня это наш важный шаг к общему выздоровлению", — подчеркнула она.

Она выразила надежду, что бессимптомное течение болезни не даст впоследствии осложнений. "Мы знакомы с вирусом крайне недолго. В статистике таких наблюдений пока нет", — уточнила глава Роспотребнадзора.