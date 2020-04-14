"Опубликован самый финальный, итоговый список пассажиров рейса № Рейс № AFL103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва, который вылетает 14 апреля 2020 года в 19.20 (местное время)", — говорится в сообщении.

В опубликованных в телеграм-канале списке значатся 274 человека.

"В аэропорту будет проведена дополнительная проверка, на борт смогут попасть только жители г. Москвы, Московской области, Санкт — Петербурга, Ленинградской области", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота" с американскими гражданами на борту вылетел из Москвы в Нью-Йорк, на обратном пути ему предстоит вывезти из США больше полутора сотен россиян.

Обратно лайнер вылетит в 19:20 по местному времени (2:20 мск) по измененному маршруту: "Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва".