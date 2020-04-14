"Госдеп США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, в настоящее время находящиеся в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, чтобы они могли вернуться в свои страны, если они того пожелают. По состоянию на 6 апреля, 51 школьник из России остается в Соединенных Штатах в рамках программ, спонсируемых частным сектором", — сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

"Мы понимаем, что некоторые из этих студентов выразили желание вернуться в Россию и (этот вопрос решается — "ИФ") напрямую через спонсоров", — сказала она.

Она подчеркнула: "Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы и не выдаёт гранты участникам этих программ, равно как и не спонсирует поездки и не снабжает участников гранатами, а также не покрывает дорожные затраты и не предоставляет какую-либо другую финпомощь от правительства США, мы будем продолжать предлагать поддержку и помощь".

Росс также сообщила, что американская дипмиссия проинформировала МИД РФ по этому вопросу: "посольство США в Москве ответило напрямую в МИД 13 апреля с информацией по этому вопросу".