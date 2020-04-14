"Учитывая данные Минкомсвязи РФ о количестве россиян в Непале и информацию МИД РФ о ситуации в этой стране, прорабатывается вопрос организации вывозного рейса с авиакомпанией Royal Flight", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

Российский посол в Непале Алексей Новиков 9 апреля сообщил "Интерфаксу", что в этой стране "остается более 120 туристов, которые являются гражданами России". "Подавляющее большинство российских граждан находится к столице Непала — городе Катманду в непосредственной близости от единственного в стране международного аэропорта. Поэтому все они ориентировочно с 26 марта находятся в состоянии готовности к оперативному вылету на родину", — сказал Новиков.