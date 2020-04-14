Общее количество авиапроисшествий в 2019 году снизилось до 53 с 62 годом ранее, количество аварий с человеческими жертвами — до 8 с 11. Средний уровень за предшествующий пятилетний период составлял соответственно 63,2 и 8,2.
По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, уменьшился в минувшем году до 1,13, что эквивалентно одной аварии на каждые 884 тыс. перелетов. Это лучше по сравнению с 1,36 в 2018 году и 1,56 за предыдущий пятилетний период.
Показатель аварийности (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) у реактивных самолетов сократился до 0,15 с 0,18 в 2018 году, у турбовинтовых — до 0,69 с 0,7. Это эквивалентно одному происшествию на 6,6 млн рейсов и 1,45 млн рейсов соответственно.
Средний коэффициент аварийности за пятилетний период составляет 0,24 для самолетов с реактивными двигателями и 1,4 — с турбовинтовыми.
"Несмотря на глубокий кризис авиации, мы стремимся сделать ее безопаснее. Исходя из коэффициента риска смертельных случаев, средний пассажир может ежедневно летать в течение 535 лет прежде, чем он попадет в аварию с летальным исходом хотя бы одного из пассажиров. Но мы знаем, что даже одна катастрофа — это слишком много", — заявил глава IATA Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в сообщении.
Среди регионов (по основному месту деятельности авиакомпании-оператора) самым аварийным для реактивных пассажирских лайнеров стало СНГ с коэффициентом 2,21 в 2019 году против 1,08 в среднем за предыдущие пять лет. В Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе Ближний Восток и Северная Африка показатель аварийности в прошлом году был нулевым.
На долю турбовинтовых самолетов в 2019 году пришлось 41,5% всех авиапроисшествий и 50% от числа аварий с человеческими жертвами. Наихудший коэффициент аварийности был отмечен также в СНГ — 15,79 (за последнее пятилетие — 16,85). В Европе, регионе Ближний Восток и Северная Африка, в Северной Америке и в Северной Азии он был нулевым.
В 2019 году мировые авиакомпании благополучно перевезли 4,54 млрд человек, что превышает половину населения планеты, а число безопасных рейсов составило 46,8 млн.
IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.