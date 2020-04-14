Число смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах составило 240, что более чем вдвое меньше показателя 2018 года, когда погибли 523 человека. Средний уровень данного показателя за предыдущие пять лет (2014-2018 годы) составлял 303,4.

Общее количество авиапроисшествий в 2019 году снизилось до 53 с 62 годом ранее, количество аварий с человеческими жертвами — до 8 с 11. Средний уровень за предшествующий пятилетний период составлял соответственно 63,2 и 8,2.

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, уменьшился в минувшем году до 1,13, что эквивалентно одной аварии на каждые 884 тыс. перелетов. Это лучше по сравнению с 1,36 в 2018 году и 1,56 за предыдущий пятилетний период.

Показатель аварийности (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) у реактивных самолетов сократился до 0,15 с 0,18 в 2018 году, у турбовинтовых — до 0,69 с 0,7. Это эквивалентно одному происшествию на 6,6 млн рейсов и 1,45 млн рейсов соответственно.

Средний коэффициент аварийности за пятилетний период составляет 0,24 для самолетов с реактивными двигателями и 1,4 — с турбовинтовыми.

"Несмотря на глубокий кризис авиации, мы стремимся сделать ее безопаснее. Исходя из коэффициента риска смертельных случаев, средний пассажир может ежедневно летать в течение 535 лет прежде, чем он попадет в аварию с летальным исходом хотя бы одного из пассажиров. Но мы знаем, что даже одна катастрофа — это слишком много", — заявил глава IATA Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в сообщении.

Среди регионов (по основному месту деятельности авиакомпании-оператора) самым аварийным для реактивных пассажирских лайнеров стало СНГ с коэффициентом 2,21 в 2019 году против 1,08 в среднем за предыдущие пять лет. В Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе Ближний Восток и Северная Африка показатель аварийности в прошлом году был нулевым.

На долю турбовинтовых самолетов в 2019 году пришлось 41,5% всех авиапроисшествий и 50% от числа аварий с человеческими жертвами. Наихудший коэффициент аварийности был отмечен также в СНГ — 15,79 (за последнее пятилетие — 16,85). В Европе, регионе Ближний Восток и Северная Африка, в Северной Америке и в Северной Азии он был нулевым.

В 2019 году мировые авиакомпании благополучно перевезли 4,54 млрд человек, что превышает половину населения планеты, а число безопасных рейсов составило 46,8 млн.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.