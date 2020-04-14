"Весенняя охота на медведя должна была проходить с 15 апреля по 25 мая, любительская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь — с 1 по 10 мая в южных районах, с 6 по 15 мая в северных", — говорится в сообщении.

Постановление главы Карелии о запрете весенней охоты вступает в силу 14 апреля. Среди названных причин, кроме распространения коронавируса — сохранение и воспроизводство животных и птиц. По данным на 14 апреля, в Карелии коронавирусом заболели четыре человека. Трое проживают в Петрозаводске, еще одна женщина — в Сегежском районе. Все заболевшие старше 40 лет.