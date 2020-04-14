"Прибыл в 00:10 по местному времени (19:10 мск)", — сказал собеседник агентства.

Рейс выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-320-200.

Ранее в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте агентству сообщили, что ожидается прибытие 156 пассажиров.

В пресс-службе правительства региона агентству сказали, что в аэропорту у всех прибывших возьмут анализы на новую коронавирусную инфекцию. После транзитных пассажиров разместят в обсерваторах. Жителей области доставят на спецтранспорте до мест проживания. Все прибывшие будут находиться на строгой двухнедельной самоизоляции.

Ранее сообщалось, что во вторник S7 также доставила специальным рейсом россиян из Бангкока в Новосибирск. На борту самолета было 197 пассажиров, в основном жители Новосибирской области.

Рейсы из Бангкока в Иркутск и Новосибирск — первые спецрейсы, выполненные авиакомпанией по новым правилам возвращения соотечественников из-за рубежа.

Следующий такой рейс из Бангкока по плану отправится во Владивосток 18 апреля, точное время вылета станет известно после согласования оперативным штабом.

По данным авиакомпании, чтобы попасть на вывозные рейсы теперь необходимо оставить заявку на едином портале gosuslugi.ru. На основе этих заявок Минкомсвязи РФ самостоятельно формирует списки пассажиров, которые затем проверяет МИД РФ, в том числе на наличие регистрации в регионе прилета. Списки формируются с учетом количественных квот, установленных государством. После проверки готовые списки поступают в авиакомпанию, выполняющую рейс.

Специалисты контактного центра S7 связываются с пассажирами из полученных списков по телефону или электронной почте, указанным в заявке, чтобы зарегистрировать их на рейс.