"Удар для экономики Египта из-за коллапса туротрасли будет серьезным. На туризм приходится около 20% ВВП страны, в сезоне 2018/2019 доход от туризма составил $12,5 млрд. Сейчас каждый месяц в изоляции без туристов обходится Египту в $1 млрд. Коллапс затронет 3 млн работников туротрасли", — пишет портал.

Ранее правительство страны не раз критиковали за позднее закрытие границ на фоне пандемии, что было связано со страхом потерять доходы от туризма. Вплоть до середины марта Египет разрешал посещать туристические объекты и заявлял, что это безопасно. Однако турпоток снизился из-за опасений самих туристов и их желания остаться дома.

"Как минимум 97 иностранцев, посетивших Египет с середины февраля, испытывали симптомы коронавируса или показали положительные результаты на инфекцию. При этом на въезде в Египет на коронавирус на тот момент проверяли только азиатов", — пишет портал.

Как отмечается, турбизнес Египта обращался за помощью к правительству на выплату зарплат сотрудникам. Им пообещали помочь, но пока выплаты не поступали.

По состоянию на 14 апреля в Египте подтверждено 2,2 тыс. случаев коронавируса, скончались 164 человека.