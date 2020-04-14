В начале марта IATA оценила потерянные доходы авиакомпаний от $63 млрд (из них $22 млрд — в Китае) до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса. Но уже 24 марта организация ухудшила прогноз показателя до $252 млрд (-44% г/г).

"Обновленные цифры отражают значительное углубление кризиса с тех пор с учетом следующих параметров: жесткие внутренние ограничения на протяжении трех месяцев; некоторые ограничения на международные перевозки, выходящие за пределы трех месяцев; тяжелые последствия (вируса — ИФ) во всем мире, включая Африку и Латинскую Америку, в которых ранее фиксировался небольшой масштаб присутствия вируса", — сообщила IATA во вторник.

Спрос на пассажирские перевозки в 2020 году снизится на 48%, считают в ассоциации, выделяя два основных фактора: экономический шок от кризиса COVID-19 и ограничения на перевозки.

"Спрос на пассажирские перевозки тесно связан с ростом ВВП. Влияние снижения экономической активности только во втором квартале приведет к падению спроса на пассажирские перевозки в третьем квартале на 8%, — говорится в сообщении IATA. — Ограничения на поездки будут усиливать влияние рецессии на спрос на поездки. Наиболее сильное воздействие ожидается во втором квартале. По состоянию на начало апреля число рейсов по всему миру сократилось на 80% по сравнению с 2019 годом, в значительной степени из-за жестких ограничений на поездки, введенных правительствами для борьбы с распространением вируса".

Правительства некоторых стран активизировали свои усилия с помощью новых или расширенных мер финансовой помощи, но ситуация остается критической, считает генеральный директор IATA Александр де Жюньяк. "Только во втором квартале авиакомпании могут сжечь денежные резервы на сумму $61 млрд. Это ставит под угрозу 25 млн рабочих мест, зависящих от авиации. И без срочной помощи многие авиакомпании не выживут", — цитирует де Жюньяка пресс-служба IATA.

Среди вариантов оказания помощи авиакомпаниям со стороны государств ассоциация выделяет прямую финансовую поддержку, кредиты, кредитные гарантии и поддержку рынка корпоративных облигаций, налоговые льготы.

IATA объединяет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.