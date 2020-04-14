"Поезда из уральской столицы перестанут ходить с 15 апреля. Последний поезд в Екатеринбург из Кисловодска уйдет в эту (18 апреля — ИФ) субботу", — говорится в сообщении.

Кроме того в Кисловодске сокращено количество пригородных электричек: теперь электропоезда ходят только утром с 6:30 до 8:30 мск и вечером — с 17:30 до 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 95 человек заразились коронавирусом, 11 из них выздоровели и выписаны из больниц, две пациентки с хроническими заболеваниями скончались.