По предварительным данным компании, показатель сократился примерно на 23%. При этом, в марте его падение составило 60%, в том числе в Северной Америке — 57%, в Азиатско-тихоокеанском регионе — 74%, в Европе — 71%.

В материковом Китае, где влияние вспышки заболевания начало ощущаться в конце января, выручка в расчете на номер начала увеличиваться в марте. При этом в первую неделю апреля количество бронирований подскочило на 20% на фоне ослабления карантинных мер и ограничений на поездки. Количество временно неработающих отелей Marriott в стране сократилось до 20 штук по сравнению с 90 в середине февраля.

По всему миру примерно 25% из 7,3 тыс. отелей сети остаются временно закрытыми. В Северной Америке, где было закрыто 16% отелей, показатель загрузки составляет около 10%. В Европе он находится на уровне ниже 10%. В регионе было временно закрыто 79% отелей Marriott.

Marriott прогнозирует дальнейшее закрытие отелей и снижение показателя RevPAR. Компания не ожидает улучшения ситуации, пока распространение коронавируса не начнет замедляться, а правительства не отменят ограничительные меры.

"Marriott пока не может оценить финансовое влияние этой беспрецедентной ситуации, которая в значительной степени зависит от масштаба и продолжительности пандемии", — отмечается в пресс-релизе.

Компания также сообщила о привлечении возобновляемой кредитной линии на $1,5 млрд.

Акции Marriott дорожают на 5,1% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании сократилась более чем на 45%.