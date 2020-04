Сегодня в 17:44 Marriott ожидает сокращения выручки на номер на 23% в I квартале из-за коронавируса

БЕТЕСДА. 14 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Международная сеть отелей Marriott International Inc. ожидает падения выручки в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) почти на четверть по итогам первого квартала из-за вспышки коронавирусной инфекции.