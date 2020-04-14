"Я на днях получил письмо от Объединения туроператоров Турции, в котором выражается надежда на то, что с пандемией удастся справиться в скором будущем и все вернется на круги своя. Разделяю такие надежды, Россия также в этом заинтересована", — говорится в ответе российского дипломата на запрос агентства.

Он выразил уверенность в том, что турецкие власти и российское руководство "предпримут все необходимые меры для максимально быстрого и эффективного сдерживания и в конечном счете преодоления этой напасти".

"Как здесь говорят, "коронавирус не сильнее нас". В конечном итоге, обе страны настроены на продвижение столь нужного им обеим сотрудничества в туристическом секторе", — заявил посол.

По словам Ерхова, "пандемия нанесла серьезный удар по туристическому сектору Турции, как и по всей мировой индустрии туризма".

"Традиционно сезон здесь открывается в конце апреля и продолжается до середины октября. В этом году обычный порядок оказался нарушен. Представители турбизнеса надеются, что в ближайшем обозримом будущем смогут определиться относительно того, как дальше жить", — сказал Ерхов.

По его словам, ранее "в сугубо ориентировочном ключе выражалась надежда на то, что удастся запустить внутренний туризм на мусульманские праздники по случаю окончания Рамадана, которые приходятся на конец мая в этом году, вслед за чем потихоньку страна начнет открываться и для иностранных туристов".

"При этом, естественно, звучали оговорки, что все будет зависеть от положения дел как в самой Турции, так и во всем мире. Поэтому продолжаем следить за ситуацией", — заявил посол РФ в Турции.