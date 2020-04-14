Он отметил, что раньше десятки котов подкармливали у кафе и ресторанов отдыхающие, но сейчас из-за коронавируса курорты опустели, а животные оказались брошены на произвол судьбы.

По его словам, создать волонтерские отряды решили сотрудники профсоюзных санаториев региона Кавминвод, включающих 19 здравниц и три бальнеогрязелечебницы в четырех городах-курортах.

Сотрудники, у которых есть пропуска на передвижение, стали проводить регулярные рейды, чтобы накормить кошек. "К ним присоединилось несколько волонтеров-отдыхающих, кто заехал в город до 28 марта и пока не успел уехать", — добавил собеседник агентства.

Мурашко отметил, что сейчас часть сотрудников благоустраивает территории здравниц и готовит их к открытию 1 июня. "Часть сотрудников наших санаториев находится на самоизоляции, но они не теряют времени даром: медики, повара, горничные обучаются на специализированных онлайн-курсах, чтобы повысить квалификацию и получить новые знания. Зарплата за март всем работникам выплачена в полном объеме", — сказал он.