Рейс выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-321.

По данным Минтранса РФ, на борту самолета 197 пассажиров.

Новосибирский вице-губернатор Сергей Нелюбов сообщил журналистам во вторник, что этим рейсом прибывают, в основном, жители региона.

"В основном это жители Новосибирской области, есть несколько человек из близлежащих регионов, в частности Кемеровской области, Алтайского края. Сразу же после прохождения санитарно-карантинной зоны им будут вручены соответствующие документы о самоизоляции на 14 дней. Все граждане будут доставлены по месту жительства", — сказал он.

Как сообщалось, рейсы из Бангкока в Иркутск и Новосибирск — первые специальные рейсы, выполненные авиакомпанией по новым правилам возвращения соотечественников из-за рубежа.

Следующий специальный рейс из Бангкока по плану отправится во Владивосток 18 апреля, точное время вылета станет известно после согласования оперативным штабом.

По данным авиакомпании, чтобы попасть на вывозные рейсы теперь необходимо оставить заявку на едином портале gosuslugi.ru. На основе этих заявок Минкомсвязи самостоятельно формирует списки пассажиров, которые затем проверяет МИД РФ, в том числе на наличие регистрации в регионе прилета. Списки формируются с учетом количественных квот, установленных государством. После проверки готовые списки поступают в авиакомпанию, выполняющую рейс, специалисты контактного центра S7 Airlines связываются с пассажирами из полученных списков по телефону или электронной почте, указанным в заявке, чтобы зарегистрировать их на рейс.