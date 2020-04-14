"Итальянка была задержана карабинерами у станции метро "Чинечитта" на юго-востоке Рима. На вопрос блюстителей порядка о том, как она оказалась далеко от своего дома, 60-летняя женщина ответила, что вышла с черепахой "которая хотела прогуляться", — говорится в сообщении.

Убедить карабинеров ей не удалось, в результате чего пенсионерке был выписан штраф за нарушение режима самоизоляции.

На прошлой неделе в департаменте Гар на юге Франции был задержан мужчина, который выгуливал на поводке кошку, которая "не выглядела привыкшей" к этому. Нарушителя карантина заметил дрон жандармерии. Он заплатил штраф в 135 евро.