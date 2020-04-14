"На въезде в город по проспекту Победы машины без специальных пропусков и с номерами других регионов разворачивают на посту. Под контролем ГИБДД находятся также второстепенные въезды в город", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже составлены шесть протоколов на водителей, которые путешествуют без веских причин. "За нарушение режима самоизоляции им грозит штраф от одной до 15 тысяч рублей", — отмечает пресс-служба.

В Ставропольском крае 95 человек заразились коронавирусом, 11 из них выздоровели и выписаны из больниц, две пациентки с хроническими заболеваниями скончались.